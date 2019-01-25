В Отрадном осужден мужчина за кражи госномеров с автомобилей и ценных вещей из карманов подвыпивших местных жителей

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18+Прокуратурой Отрадного поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, 1986 года рождения, обвиняемого ао статьям "Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства", "Кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная из одежды" и "Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".Судом установлено, что мужчина похищал госзнаки с автомобилей и оставлял записку с номером телефона, чтобы затем потребовать вознаграждение за их возврат. Также он похитил из кармана спящего на лавке пьяного мужчины телефон и банковскую карту, с которой перевел на счет своего друга 8000 рублей.У второго потерпевшего, также находящегося в состоянии алкогольного опьянения, украл рюкзак для ноутбука, кожаный кошелек, модем, навигатор, внешний накопитель и золотое кольцо, общей стоимостью 24 тыс. рублей.В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Приговор суда не вступил в законную силу, передает пресс-служба облпрокуратуры.