В Отрадном осужден мужчина за кражи госномеров с автомобилей и ценных вещей из карманов подвыпивших местных жителей
25 января 2019 17:32
104
Прокуратурой Отрадного поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, 1986 года рождения, обвиняемого ао статьям "Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства", "Кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная из одежды" и "Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".
Судом установлено, что мужчина похищал госзнаки с автомобилей и оставлял записку с номером телефона, чтобы затем потребовать вознаграждение за их возврат. Также он похитил из кармана спящего на лавке пьяного мужчины телефон и банковскую карту, с которой перевел на счет своего друга 8000 рублей.
У второго потерпевшего, также находящегося в состоянии алкогольного опьянения, украл рюкзак для ноутбука, кожаный кошелек, модем, навигатор, внешний накопитель и золотое кольцо, общей стоимостью 24 тыс. рублей.
В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу, передает пресс-служба облпрокуратуры.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 января 2019 17:32
Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Закон
103
24 января 2019 09:43
Она задолжала почти 300 тысяч рублей. Закон
382
23 января 2019 18:42
Суд в Ханты-Мансийске арестовал неудачливого угонщика на два месяца. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Закон
384
22 января 2019 21:11
Мужчина решил организовать убийство матери своей жены и мужа матери, с целью завладения их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными... Закон
440
22 января 2019 21:02
В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Закон
432
22 января 2019 17:44
Мужчина был пьян и пытался прорваться в кабину пилотов, утверждая, что у него есть оружие. Закон
323
21 января 2019 21:57
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Закон
420
Происшествия
25 января 2019 13:41
Все поврежденные зубы удалось спасти. Происшествия
194
25 января 2019 13:15
Авария вызвала затор. Происшествия
187
25 января 2019 10:53
Он взял ружьё и выстрелил в воздух, чтобы напугать женщину. Происшествия
133
Криминал
25 января 2019 10:59
Виновнику грозит лишения свободы на срок до семи лет. Криминал
188
24 января 2019 13:23
Преступники часто выбирают своими жертвами пожилых людей. Криминал
281
24 января 2019 10:53
Деньги предназначались за освобождение от исполнения обязательных работ одного из осужденных. Криминал
210
Видео
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
331
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
775
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
967
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1175
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
1023
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1377
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1749
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1537
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1856
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2223
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2451
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3679
Мероприятия