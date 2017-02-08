В Отрадном мужчина, который умышленно наехал на автомобиле на своего знакомого, будет отвечать перед судом
8 февраля 2017 17:21
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По версии следствия, в июне 2016 года между обвиняемым и его знакомым, 1989 года рождения, на почве ранее возникшего конфликта, произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, управляя автомобилем, умышленно совершил наезд на потерпевшего.
Мужчина был госпитализирован в больницу, где скончался через 12 дней. Водитель с места преступления скрылся. Его автомобиль был обнаружен в другом субъекте Российской Федерации с повреждениями кузова. 5 августа 2016 года обвиняемый был задержан.
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд Кинель-Черкасского района Самарской области для рассмотрения по существу.
Преступление, в котором обвиняется мужчина относится к категории особо тяжких преступлений, наказание за которое предусматривается в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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