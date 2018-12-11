В Октябрьске женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери, пойдёт под суд
11 декабря 2018 21:55
66
По версии следствия, 18 октября 2018 года обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра. Вернувшись через непродолжительное время, она увидела, что 7-ми месячная девочка не подает признаков жизни. В соответствии с выводами судебно – медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате утопления.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Октябрьск Самарской области для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 декабря 2018 21:55
Обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра. Закон
54
11 декабря 2018 18:09
Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного. Закон
153
11 декабря 2018 16:27
Преступников установили и задержали на удивление быстро. Закон
192
11 декабря 2018 16:21
Кузьмин вошел в число VIP-жертв самарского мошенника и бывшего трейдера Алексея Верещагина, который, действуя от имени крупных инвестиционных компаний, похищал... Закон
179
10 декабря 2018 16:59
Кириллову вменяют статью "Злоупотребление должностными полномочиями". Закон
372
10 декабря 2018 14:48
Личности вымогателей установлены. Они задержаны. Закон
473
10 декабря 2018 09:27
Деятельность организации приостановлена на 90 суток. Закон
385
Происшествия
11 декабря 2018 14:00
Иномарка Ниссан Ноте врезалась в Киа Спектра. Происшествия
264
11 декабря 2018 10:56
Один из гостей напал на хозяина. Происшествия
225
11 декабря 2018 09:43
Женщина присвоила iPhone, оставленный в туалете. Происшествия
198
Криминал
11 декабря 2018 13:52
Сначала его телом разбили окно. Криминал
362
11 декабря 2018 11:29
Облсуд оставил в силе решение, вынесенное ранее в районном суде. Криминал
230
11 декабря 2018 09:54
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Криминал
197
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
540
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
869
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
790
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
537
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
569
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
863
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1076
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
961
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1351
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1731
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1805
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3019
Мероприятия