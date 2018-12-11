В Октябрьске женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери, пойдёт под суд

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Следственным отделом Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, обвиняемой в "причинении смерти по неосторожности".По версии следствия, 18 октября 2018 года обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра. Вернувшись через непродолжительное время, она увидела, что 7-ми месячная девочка не подает признаков жизни. В соответствии с выводами судебно – медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате утопления.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Октябрьск Самарской области для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.