Я нашел ошибку
Главные новости: 
Представители «Московского» всячески препятствовали прекращению работы «Ашана».
«Ашан» хочет официального развода с «Московским»
Постановление правительства защитит россиян от отравлений в период новогодних праздников.
Крайне своевременно. Роспотребнадзор поддержал ограничение продажи "Боярышника"
Сами учёные считают, что это нужно для проверки возможностей воспроизводства продуктов питания на космических станциях.
Китайцы собираются выращивать картошку на обратной стороне Луны
Обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра.
В Октябрьске женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери, пойдёт под суд
Новый мэр Жигулевска будет определен в четверг, 13 декабря.
Видимость борьбы с главой администрации самарского губернатора за Жигулевск создадут трое
В то же время молодой человек отметил, что перенёс операцию, связанную с ранением в ходе инцидента в Керченском проливе.
"Возненавидел". Украинский моряк пожаловался на "пытки" песнями "Русского радио"
Счетная палата Самарской области вскрыла тренд на рост занятий предпринимательской деятельностью сотрудников Фонда капитального ремонта.
Самарский фонд капремонта слишком увлекся предпринимательством
Установка соответствующего оборудования по всей стране может стоить гражданам 130 млрд рублей.
Россиян могут обязать устанавливать умные газовые счётчики
сегодня  Вторник, 11 декабря, 23:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/12:
USD 66.5
0.26
EUR 75.62
-0.09
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Октябрьске женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери, пойдёт под суд

11 декабря 2018 21:55
66
Обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра.
Следственным отделом Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, обвиняемой в "причинении смерти по неосторожности".

По версии следствия, 18 октября 2018 года обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра. Вернувшись через непродолжительное время, она увидела, что 7-ми месячная девочка не подает признаков жизни. В соответствии с выводами судебно – медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате утопления.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Октябрьск Самарской области для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
11 декабря 2018  21:55
Обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра.
В Октябрьске женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери, пойдёт под суд
Обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра.  Закон
54
11 декабря 2018  18:09
Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного.
В Самаре задержали подозреваемого, требовавшего деньги у известных артистов
Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного.   Закон
153
11 декабря 2018  16:27
Преступников установили и задержали на удивление быстро.
Грузоперевозчик из Курумоча объединился с бомжом и совершил незаконную врезку в трубопровод, обоих задержали
Преступников установили и задержали на удивление быстро.  Закон
192
11 декабря 2018  16:21
Кузьмин вошел в число VIP-жертв самарского мошенника и бывшего трейдера Алексея Верещагина, который, действуя от имени крупных инвестиционных компаний, похищал деньги своих клиентов.
Хозяин «Вива Лэнда» не дождался миллиарда, пропавшего в «Открытие Брокер»
Кузьмин вошел в число VIP-жертв самарского мошенника и бывшего трейдера Алексея Верещагина, который, действуя от имени крупных инвестиционных компаний, похищал... Закон
179
10 декабря 2018  16:59
Кириллову вменяют статью
Бывший главврач больницы Пирогова и его подчиненная стали фигурантами уголовных дел
Кириллову вменяют статью "Злоупотребление должностными полномочиями".  Закон
372
10 декабря 2018  14:48
Личности вымогателей установлены. Они задержаны.
В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту вымогательства у предпринимателя 1 миллиона долларов
Личности вымогателей установлены. Они задержаны.  Закон
473
10 декабря 2018  09:27
Самарские приставы опечатали предприятие по производству цементного оборудования Деятельность организации приостановлена на 90 суток.
Самарские приставы опечатали предприятие по производству цементного оборудования
Деятельность организации приостановлена на 90 суток.  Закон
385
Весь список
Происшествия
11 декабря 2018  14:00
В ДТП в Тольятти пострадало четыре человека Иномарка Ниссан Ноте врезалась в Киа Спектра.
В ДТП в Тольятти пострадало четыре человека
Иномарка Ниссан Ноте врезалась в Киа Спектра. Происшествия
264
11 декабря 2018  10:56
В Сызрани застолье закончилось поножовщиной Один из гостей напал на хозяина.
В Сызрани застолье закончилось поножовщиной
Один из гостей напал на хозяина. Происшествия
225
11 декабря 2018  09:43
В Сызрани за кражу задержана проводница поезда
В Сызрани за кражу была задержана проводница поезда
Женщина присвоила iPhone, оставленный в туалете. Происшествия
198
Весь список
Криминал
11 декабря 2018  13:52
Самарца выкинули из окна третьего этажа в ходе ссоры Сначала его телом разбили окно.
Самарца выкинули из окна третьего этажа в ходе ссоры
Сначала его телом разбили окно. Криминал
362
11 декабря 2018  11:29
Самарский депутат пытался обжаловать свой арест
Самарский депутат пытался обжаловать свой арест
Облсуд оставил в силе решение, вынесенное ранее в районном суде. Криминал
230
11 декабря 2018  09:54
Самарские полицейские задержали мужчину с синтетическим наркотиком
Самарские полицейские задержали мужчину с синтетическим наркотиком
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Криминал
197
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
540
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
869
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
790
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
537
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
569
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
863
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1076
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
961
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1351
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1731
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1805
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3019
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске пройдёт юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
14 декабря в Самаре состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова
Активисты Общероссийского народного фронта проведут в Самаре открытый урок по цирковому искусству
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные