В Октябрьске выявлены факты оплаты фактически невыполненных работ управляющей компанией

47

Прокуратурой города проверены организации жилищно – коммунального хозяйства, имеющие кредиторскую задолженность за поставленные энергоресурсы.Проверкой было установлено, что бывший руководитель ООО «УК ЖЭК» произвел оплату по двум договорам на сумму1430000 руб., работы по которым не выполнялись.Установлено, что управляющей компанией произведена оплата по договору с ООО «Фаворит-С», заключенному в январе текущего года в размере 830000 рублей за работы по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Мира г. Октябрьска, тогда как указанные работы не производились.Отсутствие выполненных работ, по которым произведена оплата в сумме 600000 руб., также отмечается по договору ООО УК «ЖЭК» с ООО «Стройгарант» на выполнение работ по ремонту кровли многоквартирных домов от 27.03.2017.При этом, как было установлено, ООО «Стройгарант» прекратил свою деятельность в качестве юридического лица уже в апреле 2017 года, то есть сразу после заключения договора и получения денежных средств.По данному факту в адрес директора ООО УК «ЖЭК» прокуратурой города внесено представление, материалы проверки направлены в органы предварительного расследования в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц, проводится доследственная проверка.Проведение проверки находится на особом контроле прокурора города Октябрьска.