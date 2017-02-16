В Октябрьске пойдет под суд 24-летняя сбытчица наркотиков

101

В ходе предварительно следствия установлено, что Красноперова в период времени с 2015 по 2016 годы, действуя на территории Октябрьска и Сызрани в составе организованной преступной группы, сбыла и пыталась сбыть свыше 170 грамм героина и карфентанила. При этом наркотические средства затем перепродавались более мелкими сбытчиками потребителям.В ходе предварительного следствия в отношении Красноперовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский городской суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.