В Октябрьске молодой человек хранил в своем гараже "синтетику"

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Прокуратурой Октябрьска в июне текущего года на конструкциях остановок общественного транспорта города выявлены номера абонентов сотовых телефонов, по которым предлагалось приобрести наркотические средства и психотропные вещества.Данные факты задокументированы прокуратурой и направлены сотрудникам ОНК Сызрани для использования в оперативно-розыскной деятельности.В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции задержан 22-летний молодой человек, при обследовании гаража которого изъято более 150 грамм синтетических наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков, задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Также выявлено преступление по факту сбыта синтетического наркотика в крупном размере - 0,420 грамма. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.