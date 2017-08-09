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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Октябрьске директор муниципального предприятия дисквалифицирован за невыплату зарплаты сотрудникам

9 августа 2017 16:02
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Директор «Жилищного управления» уже привлекался в апреле 2017 года к административной ответственности за
Прокуратурой города Октябрьска выявлены нарушения МУП  «Жилищное управление» трудовых прав работников.

Установлено, что муниципальное предприятие допустило образование задолженности по заработной плате работников организации за май 2017 г.

Постановлением Государственной инспекции труда в Самарской области директор «Жилищного управления» уже привлекался в апреле 2017 года к административной ответственности за "невыплату в установленный срок заработной платы", однако вновь допустил образование задолженности.

По выявленным нарушениям закона прокурором города Октябрьска вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи Октябрьска директор МУП «Жилищное управление» признан виновным и дисквалифицирован на 1 год.

Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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