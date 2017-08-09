В Октябрьске директор муниципального предприятия дисквалифицирован за невыплату зарплаты сотрудникам

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Установлено, что муниципальное предприятие допустило образование задолженности по заработной плате работников организации за май 2017 г.Постановлением Государственной инспекции труда в Самарской области директор «Жилищного управления» уже привлекался в апреле 2017 года к административной ответственности за "невыплату в установленный срок заработной платы", однако вновь допустил образование задолженности.По выявленным нарушениям закона прокурором города Октябрьска вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.Постановлением мирового судьи Октябрьска директор МУП «Жилищное управление» признан виновным и дисквалифицирован на 1 год.Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.