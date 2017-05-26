Я нашел ошибку
Главные новости: 
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов.
В Октябрьске УК «Сигма», после вмешательства прокуратуры, отремонтировала четыре многоквартирных дома
Кроме того, в мастерской отсутствовали стальные решетки на вентиляционных люках и усиление стальным профилем входной двери.
В Тольятти директор ООО "Никола-Мастер" заплатит 50 тысяч рублей штрафа, за ремонт оружия без документов
Большая часть процессов в отделении автоматизированы.
В Самаре на улице Мичурина, 9 открылось первое почтовое отделение нового формата обслуживания
Музей будет разбит на три зоны: мемориальную (ее составит сама квартира, в которой проживала семья Рязановых), интерактивную и выставочную.
Открытие дома-музея Эльдара Рязанова в Самаре запланировано на 11 декабря 2017 года
Деньги выделят в связи с уточнением объемов выполняемых работ и обеспечением требований ФИФА к IT и энергоинфраструктуре.
Дополнительно 1,8 млрд рублей выделят в этом году на строительство стадиона в Самаре
Программа соревнований включает в себя такие виды состязаний, как маршрут выживания, поисково-спасательные работы, полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, комбинированные силовые упражнения, конкурсная программа.
В Кинельском районе стартовали региональные соревнования учащихся «Школа безопасности – 2017»
На месте аварии работала оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.
МЧС: Аварийно-восстановительные работы на водоводе в Красноглинском районе завершены
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Ведется следствие.
В Октябрьске самарчанка обокрала своего сожителя и его мать
сегодня  Суббота, 27 мая, 00:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/05:
USD 56.76
0.69
EUR 63.67
0.66
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Октябрьске УК «Сигма», после вмешательства прокуратуры, отремонтировала четыре многоквартирных дома

26 мая 2017 22:41
84
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов.
Прокурорской проверкой в деятельности ООО УК «Сигма» выявлены многочисленные нарушения при содержании четырех многоквартирных домов.

Как показала проверка, в многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов.

По результатам проверки в адрес директора управляющей компании – ООО УК «Сигма» прокуратурой города внесено представление, бездействие обжаловано в суде.

Принимая во внимание неисполнение судебного решения в добровольном порядке, прокуратурой города инициировано возбуждение исполнительного производства.

В итоге управляющей организацией проведены работы по устранению недостатков в содержании общего имущества многоквартирных домов, жители домов восстановлены в своих правах, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фото fedpress.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
26 мая 2017  22:41
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов.
В Октябрьске УК «Сигма», после вмешательства прокуратуры, отремонтировала четыре многоквартирных дома
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов.  Закон
84
26 мая 2017  15:00
Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки.
В Ставропольском районе 50-летний житель села Севрюкаево незаконно хранил в своем доме оружие и патроны
Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки.  Закон
122
26 мая 2017  09:40
В Елховском районе мужчину повторно задержали нетрезвым и без прав за рулем Возбуждено уголовное дело.
В Елховском районе мужчину повторно задержали нетрезвым и без прав за рулем
Возбуждено уголовное дело. Закон
116
25 мая 2017  22:09
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В Самаре осужден сбытчик наркотиков
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  Закон
253
25 мая 2017  22:03
Возбуждено уголовное дело по статье
В Самаре уволен заместитель директора школы за использование поддельного документа об отсутствии судимости
Возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".  Закон
343
25 мая 2017  20:10
Женщина полностью признала свою вину.
Жительницу Самарской области, державшую приемного сына на цепи, приговорили к штрафу
Женщина полностью признала свою вину.  Закон
214
25 мая 2017  16:38
Он должен был перед съемкой подать уведомление в самарский филиал «Аэронавигация Центральной Волги».
В Самаре оштрафован мужчина, который самовольно снимал Волгу с квадрокоптера на речном вокзале
Он должен был перед съемкой подать уведомление в самарский филиал «Аэронавигация Центральной Волги».   Закон
649
Весь список
Происшествия
26 мая 2017  22:08
Кроме того, в мастерской отсутствовали стальные решетки на вентиляционных люках и усиление стальным профилем входной двери.
В Тольятти директор ООО "Никола-Мастер" заплатит 50 тысяч рублей штрафа, за ремонт оружия без документов
Кроме того, в мастерской отсутствовали стальные решетки на вентиляционных люках и усиление стальным профилем входной двери.  Происшествия
86
26 мая 2017  19:11
На месте аварии работала оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.
МЧС: Аварийно-восстановительные работы на водоводе в Красноглинском районе завершены
На месте аварии работала оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях... Происшествия
105
26 мая 2017  18:10
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Ведется следствие.
В Октябрьске самарчанка обокрала своего сожителя и его мать
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Ведется следствие.  Происшествия
103
Весь список
Криминал
26 мая 2017  12:59
Молодого самарца осудили за разжигание вражды
Молодого самарца осудили за разжигание вражды
Он размещал в соцсети экстремистские материалы. Криминал
263
26 мая 2017  10:47
В Новокуйбышевске мужчина столкнул женщину с лестницы, и та умерла
В Новокуйбышевске мужчина столкнул женщину с лестницы, и та умерла
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Криминал
170
25 мая 2017  13:05
В Самарской области адвоката уличили в крупном мошенничестве
В Самарской области адвоката уличили в крупном мошенничестве
Он обещал повлиять на вынесение более мякого приговора. Криминал
233
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
918
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
649
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1336
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1451
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1630
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2922
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1543
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1197
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
733
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1094
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2364
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3360
Весь список

Мероприятия
В парке Гагарина ветераны "Крыльев Советов" сыграют со сборной СМИ во время Фестиваля Прессы
Сбербанк приглашает на «Зеленый марафон»
Медики проведут профилактические акции в парке Гагарина в Самаре
Весь список
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Лиманский Георгий Сергеевич

Киреев Вячеслав Геннадьевич

Уколов Александр Георгиевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда