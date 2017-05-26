В Октябрьске УК «Сигма», после вмешательства прокуратуры, отремонтировала четыре многоквартирных дома

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Как показала проверка, в многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов.По результатам проверки в адрес директора управляющей компании – ООО УК «Сигма» прокуратурой города внесено представление, бездействие обжаловано в суде.Принимая во внимание неисполнение судебного решения в добровольном порядке, прокуратурой города инициировано возбуждение исполнительного производства.В итоге управляющей организацией проведены работы по устранению недостатков в содержании общего имущества многоквартирных домов, жители домов восстановлены в своих правах, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото fedpress.ru