В Новокуйбышевске врач, выписавший за взятку фиктивный больничный лист, заплатит штраф 250 000 рублей

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Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей с лишением права занимать руководящие должности в государственных, муниципальных или частных учреждениях здравоохранения, связанные с правом выдачи листков нетрудоспособности, сроком на 1 год 6 месяцев.Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.