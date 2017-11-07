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В Новокуйбышевске врач, выписавший за взятку фиктивный больничный лист, заплатит штраф 250 000 рублей

7 ноября 2017 16:38
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С лишением права занимать руководящие должности в государственных, муниципальных или частных учреждениях здравоохранения, связанные с правом выдачи листков нетрудоспособности, сроком на 1 год 6 месяцев.
Судом установлено, что Р., являющийся врачом - оториноларингологом ГБУЗ СО НЦГБ, 1 декабря 2016 года и 21 декабря 2016 года незаконно получил денежные средства от мужчины в качестве взятки за оформление листков нетрудоспособности. После этого, не проводя врачебного осмотра мужчины, выписал ему листок нетрудоспособности за 30 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей с лишением права занимать руководящие должности в государственных, муниципальных или частных учреждениях здравоохранения, связанные с правом выдачи листков нетрудоспособности, сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



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В Новокуйбышевске врач, выписавший за взятку фиктивный больничный лист, заплатит штраф 250 000 рублей
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