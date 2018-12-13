В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в тепловой камере
13 декабря 2018 18:15
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По версии следствия, 9 ноября 2018 года примерно в 19 часов при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования и других мероприятий по подготовке объекта: котельная и тепловые сети застройки жилого района в Волжском районе Самарской области, в результате нарушения требований охраны труда, получили отравление в тепловой камере двое рабочих, которые скончались на месте происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемых и всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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