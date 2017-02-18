В Новокуйбышевске раскрыта серия краж из дачных домов

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"Преступления были совершены в конце дачного сезона, когда отдыхающие реже бывают на участках, - рассказала следователь СО ОМВД России по г. Новокуйбышевску Яна Миникаева. - Злоумышленники похищали в основном электроинструменты: дрели, шуруповерты, газонокосилки и так далее. В одном из эпизодов был украден телевизор. Потерпевшим был причинен ущерб в размере от 10 до 60 тысяч рублей. С августа до середины сентября прошлого года оперуполномоченные активно проверяли все пункты приема металлолома: исследовали документацию, опрашивали возможных свидетелей. В итоге серия краж была раскрыта".Подозреваемые – четверо молодых людей, трое 1996 года рождения, один - 1986 года рождения, ранее судимы за кражу. Они вместе учились в школе и в средних образовательных учреждениях. Все нуждались в деньгах, и решили подзаработать за счет дачников. Выбирали такие участки, хозяева которых часто уезжали в город, и беспрепятственно вскрывали замки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.