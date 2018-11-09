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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Новокуйбышевске осуждена женщина за попытку пронести наркотики на территорию ИК

9 ноября 2018 19:25
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Трое несовершеннолетних детей осужденной переданы судом в орган опеки и попечительства для определения их дальнейшей судьбы.
В Новокуйбышевске гражданка осуждена за попытку пронести наркотики на территорию исправительной колонии. 46-летняя безработная жительница  Самары признана виновной в "покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере".

В ходе судебного следствия установлено, что 10.02.2018 женщина в Самаре приобрела у неустановленного лица «марихуану» массой 13,43 грамма и «гашиш» массой 3,59 грамма с целью дальнейшего сбыта своему знакомому, отбывающему наказание в ИК.

На следующий день женщина прибыла в колонию для свидания с заказчиком наркотиков, где была задержана сотрудниками исправительного учреждения, которым в ходе личного досмотра добровольно выдала имеющиеся при себе наркотические средства.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком в 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Трое несовершеннолетних детей осужденной переданы судом в орган опеки и попечительства для определения их дальнейшей судьбы.

Приговор в законную силу не вступил, передает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



Закон
9 ноября 2018  19:25
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