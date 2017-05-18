В Новокуйбышевске мужчина пытался передать сотруднику ОВД 50 тысяч рублей, чтобы помочь приятелю избежать уголовной ответственности

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О коррупционном предложении сотрудник полиции незамедлительно сообщил руководству. В ходе проведения ОРМ, сразу после попытки передачи денежных средств, подозреваемый был задержан.По данным полицейских, в прошлом мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Дача взятки». сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.