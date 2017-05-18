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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Новокуйбышевске мужчина пытался передать сотруднику ОВД 50 тысяч рублей, чтобы помочь приятелю избежать уголовной ответственности

18 мая 2017 17:15
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Сразу после попытки передачи денежных средств, мужчина был задержан.
Подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику органов внутренних дел задержали оперативники Новокуйбышевска. По версии полицейских, мужчина 1986 года рождения пытался передать полицейскому 50 тысяч рублей. Взамен сотрудник полиции не должен был привлекать к уголовной ответственности его знакомого, задержанного за причастность к незаконному обороту наркотических веществ.

О коррупционном предложении сотрудник полиции незамедлительно сообщил руководству. В ходе проведения ОРМ, сразу после попытки передачи денежных средств, подозреваемый был задержан.

По данным полицейских, в прошлом мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Дача взятки». сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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Комментарии



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