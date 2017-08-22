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В Новокуйбышевске мужчина предлагал взятку следователю, чтобы помочь родственнику избежать уголовной ответственности

22 августа 2017 16:15
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Сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил о случившемся своему руководству.
Следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, 1961 года рождения, подозреваемого в "даче взятки".

По версии следствия, мужчина, находясь в служебном кабинете отдела полиции, передал 50 тысяч рублей в качестве взятки от общей суммы в 100 тысяч рублей старшему следователю отдела ОМВД Новокуйбышевска, за переквалификацию действий родственника, обвиняемого в совершении преступления. Однако сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил о случившемся своему руководству.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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