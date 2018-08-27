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В Новокуйбышевске местный житель пытался дать взятку следователю за отказ в возбуждении уголовного дела

27 августа 2018 21:08
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Следователь от получения взятки отказался, а подозреваемый был задержан на месте происшествия.
Следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, по статье "Дача взятки".

По версии следствия, 15 августа 2018 года подозреваемый попытался передать часть взятки - 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки на общую сумму в 50 тысяч рублей) следователю следственного отдела Новокуйбышевска за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконного проникновения в жилище. Однако следователь от получения взятки отказался, а подозреваемый был задержан на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. 
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Комментарии



Закон
27 августа 2018  21:08
Следователь от получения взятки отказался, а подозреваемый был задержан на месте происшествия.
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