В Новокуйбышевске местный житель пытался дать взятку следователю за отказ в возбуждении уголовного дела

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По версии следствия, 15 августа 2018 года подозреваемый попытался передать часть взятки - 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки на общую сумму в 50 тысяч рублей) следователю следственного отдела Новокуйбышевска за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконного проникновения в жилище. Однако следователь от получения взятки отказался, а подозреваемый был задержан на месте происшествия.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.