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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Новокуйбышевске коммерческая организация выплатила 500 тысяч рублей штрафа за дачу взятки

12 декабря 2018 17:39
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Руководитель компании передал 80 тыс. рублей сотруднику отдела экономической безопасности за прекращение проверки по факту использования предприятием контрафактного программного обеспечения.
Прокуратура Новокуйбышевска Самарской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в обществе с ограниченной ответственностью «Особстрой».

Установлено, что в июне 2017 года руководитель компании передал взятку в размере 80 тыс. рублей сотруднику отдела экономической безопасности отдела МВД России по г. Новокуйбышевску за прекращение проверки по факту использования предприятием контрафактного программного обеспечения.

Бизнесмен признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) и приговорён к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 400 тыс. рублей в доход государства.

Учитывая, что противоправные действия коррупционной направленности гражданином осуществлялись в интересах ООО «Особстрой», прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой суд назначил компании-правонарушителю наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Судебное решение вступило в законную силу, штраф выплачен в полном объеме, передает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



Закон
12 декабря 2018  17:39
Руководитель компании передал 80 тыс. рублей сотруднику отдела экономической безопасности за прекращение проверки по факту использования предприятием контрафактного программного обеспечения.
В Новокуйбышевске коммерческая организация выплатила 500 тысяч рублей штрафа за дачу взятки
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