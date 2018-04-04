В Новокуйбышевске иностранца оштрафовали за оскорбление полицейского

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Находясь в процедурном кабинете городской больницы, в присутствии посторонних лиц – медицинского персонала он стал вести себя агрессивно, оскорбляя сержанта полиции грубой нецензурной бранью, чем унизил его честь и достоинство.В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанного преступления признал полностью, извинился перед сотрудником полиции.Приговором мирового судьи подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. руб. в доход государства.Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.