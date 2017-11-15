В Новокуйбышевске группа лиц пыталась сбыть наркотик, путем «закладок»

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По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, намеривались сбыть ранее приобретенное наркотическое средство - α-PVP (более 20 грамм), на территории города Новокуйбышевска путем «закладок». Довести до конца свой преступный умысел они не смогли, поскольку их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: vk.com