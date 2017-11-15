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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Новокуйбышевске группа лиц пыталась сбыть наркотик, путем «закладок»

15 ноября 2017 18:55
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Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
Следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника УВО Самарской области и трех местных жителей, подозреваемых в совершении преступления по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, намеривались сбыть ранее приобретенное наркотическое средство - α-PVP (более 20 грамм), на территории города Новокуйбышевска путем «закладок». Довести до конца свой преступный умысел они не смогли, поскольку их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.



Фото:   vk.com 
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Комментарии



Закон
15 ноября 2017  18:55
Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
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