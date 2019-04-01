В Нефтегорске задержан мужчина, сообщивший о готовящемся взрыве в многоквартирном доме

95

Прибывшие на место полицейские провели проверочные мероприятия, в результате которых ничего опасного обнаружено не было.Правоохранители определили номер, с которого был произведен телефонный звонок - он принадлежал жителю Нефтегорска.Стражи порядка установили местонахождение звонившего и задержали его.Задержанным оказался мужчина 1984 года рождения, ранее судимый за совершение тяжкого преступления. В ходе опроса он сообщил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения.По данному факту возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.