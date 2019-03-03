В Неаполе арестовали главу мафиозной организации каморра

106

В результате совместной операции сотрудников правоохранительных органов и карабинеров 2 марта в Италии удалось задержать главу мафиозной организации каморра Марко Ди Лауро. Об этом сообщает издание La Repubblica.По предварительным данным, Ди Лауро был приговорён к пожизненному лишению свободы ещё в 2012 году, однако задержать его не удалось.Преступник делал пластическую операцию с целью изменить внешность и, по данным источников в полиции, в прошлом даже переодевался в женскую одежду ради маскировки.Фото: © Pixabay