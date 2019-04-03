В Москве завели дело после похищения двойником клиента его денег со счета

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В начале марта агентство сообщало, что москвич лишился 10 миллионов рублей, которые находились на счетах в банке - деньги снял похожий на потерпевшего мужчина."Второго апреля возбуждено уголовное дело по части 4, статьи 159 (мошенничество) УК РФ", - рассказал собеседник агентства.Заявление в полицию поступило 4 марта от мужчины 1991 года рождения. Он рассказал, что у него имеются два банковских вклада, которые были открыты в 2014 году. На счетах лежали 100 тысяч евро и почти 3 миллиона рублей.Мужчина узнал о пропаже денег, войдя в мобильное приложение банка. Со слов сотрудников кредитного учреждения, снятие средств произошло 22 января этого года.Начальник департамента безопасности финансового учреждения пояснил, что 22 января в офис банка пришел мужчина, предъявил паспорт на имя потерпевшего и снял все деньги. Он добавил, что при просмотре видео с камер наблюдения установлено, что в "банк зашел мужчина, похожий на потерпевшего, предъявил паспорт, ему выдали деньги, после этого мужчина ушел в неизвестном направлении". Ущерб составил около 10 миллионов рублей, проводится проверка.