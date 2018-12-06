В Москве задержан тольяттинец, подозреваемый в серии нападений на женщин

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Преступления были совершены на территории Самарской области. Злоумышленник подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался. В трех случаях в качестве оружия он использовал нож.«Следственными подразделениями ГУ МВД России по Самарской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 22-летний житель города Тольятти, который задержан оперативными сотрудниками на территории одного из вокзалов города Москвы», - добавила Ирина Волк.