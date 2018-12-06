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В Москве задержан тольяттинец, подозреваемый в серии нападений на женщин

6 декабря 2018 20:26
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Злоумышленник подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался.
«Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из города Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержан подозреваемый в нападениях на женщин», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступления были совершены на территории Самарской области. Злоумышленник подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался. В трех случаях в качестве оружия он использовал нож.

«Следственными подразделениями ГУ МВД России по Самарской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 22-летний житель города Тольятти, который задержан оперативными сотрудниками на территории одного из вокзалов города Москвы», - добавила Ирина Волк. 
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Комментарии



Закон
6 декабря 2018  20:26
Злоумышленник подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался.
В Москве задержан тольяттинец, подозреваемый в серии нападений на женщин
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