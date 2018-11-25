В Москве пойдут под суд мошенники, которые украли 25 авто на 19 млн рублей

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— Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, — рассказала Волк. — В отношении трёх фигурантов судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Установлено, как преступники осуществляли мошенническую схему. Они представлялись сотрудниками организации, которая занимается куплей и продажей подержанных машин, и убеждали граждан, желающих продать свой автомобиль, в том, что потенциальный покупатель нашёлся.Затем с потерпевшими заключались агентские договоры, а преступники получали право распоряжаться транспортными средствами по своему усмотрению. Машины они действительно продавали, но деньги присваивали себе.