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В Москве арестован директор крупнейшего мусорного полигона Европы

8 ноября 2017 20:01
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Директор самого крупного в России и в Европе мусорного полигона «Тимохово» обвиняется в незаконном предпринимательстве. Уголовное дело возбуждено после проверки ОБЭП и выемки на предприятии документов.
Против директора расположенного в Ногинском районе Московской области ОАО «Полигон «Тимохово» Константина Манегина возбуждено уголовное дело, рассказал РБК источник в управлении МВД по Подмосковью.

Уголовное дело возбуждено по ст. 171, ч. 2, п. «б» УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) на основании результатов проверки, проведенной региональным ОБЭП. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

По словам собеседника РБК, расследование ведет следственная часть главного следственного управления МВД России по Московской области. По ходатайству следствия Тверской суд Москвы избрал Манегину меру пресечения в виде домашнего ареста, соответствующая информация есть на сайте суда.

«Решение Тверского суда было обжаловано в Мосгорсуде, апелляция адвокатов Манегина рассмотрена сегодня, 8 ноября, она оставлена без удовлетворения», — рассказали РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Главный инженер ОАО «Полигон «Тимохово» Юрий Шальнов (сейчас исполняет обязанности директора) факт возбуждения уголовного дела против Манегина и содержания его под домашним арестом РБК подтвердил, однако комментировать ситуацию отказался. При этом он отметил, что на работе предприятия расследование не отразилось, полигон принимает отходы в штатном режиме.

В УМВД по Московской области отказались раскрывать подробности уголовного дела.

«Учитывая, что расследование по данному уголовному делу не окончено, во избежание разглашения данных предварительного следствия в соответствии со ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ запрашиваемая информация не может быть предоставлена», — ответили РБК в ГСУ МВД по Московской области.

Адвокат Манегина Марина Стаженкова также отказалась от комментариев, напомнив при этом про проверки, которые проводит ОБЭП на мусорных полигонах Подмосковья.

«Тимохово» является крупнейшим полигоном не только в России, но и в Европе. Его площадь составляет 110 га, в год он может принимать до 1,1 млн т отходов. На практике эта цифра составляет не более 600–700 тыс. т. Как ранее объяснял РБК директор полигона, это связано с высоким тарифом «Тимохово» на прием отходов.

«У меня тариф больше, чем у всех, поэтому и не хотят везти. Тариф большой, потому что на полигоне есть большой комплекс очистных сооружений, есть сбор биогазов, чтоб меньше было запахов. Ни у кого нет этого», — говорил Манегин.

Роспотребнадзор неоднократно выявлял в работе «Тимохово» нарушения санитарного законодательства, которые выражались в отсутствии производственного контроля за качеством атмосферного воздуха, почвы и водных объектов. При этом предписания надзорного органа оставались без удовлетворения.

«Неисполнение предписаний об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства ОАО «Полигон «Тимохово» носит систематический характер», — говорится в решении Ногинского горсуда, принятом в августе 2017 года по иску Роспотребнадзора.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Московской области, «Тимохово» может работать минимум до 2030 года. Однако, по словам министра экологии Московской области Александра Когана, полигон, скорей всего, будет закрыт раньше максимального срока эксплуатации.

«Мы хотим закрыть «Тимохово» после ввода мусороперерабатывающего и мусоросжигательного заводов», — заявил чиновник на специальном заседании президентского Совета по правам человека, посвященном проблеме утилизации мусора. Эти заводы, согласно территориальной схеме, должны быть построены к 2022 году.

Совладельцами ОАО «Полигон «Тимохово» являются ООО «Столичная аграрная компания» (20%) и администрация Ногинска (80%), в 2016 году его выручка составила 412 млн руб., чистая прибыль — 16 млн (данные СПАРК).

С 1996 года предприятие возглавляет Константин Манегин. «За долгие годы работы он зарекомендовал себя как ответственный, инициативный, грамотный и высокопрофессиональный руководитель, под его руководством ОАО «Полигон «Тимохово» стало самым крупным в России комплексом по захоронению и переработке твердых бытовых отходов», — говорится на сайте администрации Ногинского района.

Там же сказано, что Манегин за счет собственных средств оказывает благотворительную помощь Храму Петра и Павла в поселке Обухово и награжден Орденом Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского 3-й степени.

В 2010 году решением местных властей «за длительную, активную, плодотворную деятельность, способствующую повышению авторитета и престижа Ногинского района в Московской области и в России», директор «Тимохово» стал почетным гражданином Ногинского района.

Как сообщал РБК, в конце июля на полигоне «Тимохово» прошли обыски. Сотрудниками ОБЭП при поддержке ОМОНа были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютеры.

«Причину своих действий они нам не объяснили, сославшись на оперативную информацию о якобы совершенном на нашем предприятии преступлении», — рассказал РБК главный инженер эксплуатирующей организации Юрий Шальнов.

Советник министра экологии Подмосковья Марина Камкова пояснила, что проверки проходят в рамках поручения президента по результатам его прямой линии 15 июня. Тогда жители подмосковной Балашихи, живущие рядом со свалкой «Кучино», рассказали президенту, что постоянно мучаются из-за такого соседства. «Все полигоны в регионе должны готовиться к таким проверкам», — сказала Мария Камкова.


По данным министерства экологии Мособласти, из 55–60 млн т всех ТБО, образующихся в России за год, пятая часть — 11,7 млн т — приходится на столичный регион (3,8 млн т — Подмосковье, 7,9 млн т — Москва). При этом за МКАД из Москвы вывозится 6,6 млн т бытовых отходов. Таким образом, в Подмосковье оседает более 10 млн т мусора. С 2013 года в Московской области из 39 мусорных полигонов закрыто 24. Заменить их должны 13 мусоросортировочных комплексов, которые будут введены в 2018–2019 годах, а также четыре мусоросжигательных завода, они должны быть построены к 2023 году.




Фото: полигон-тимохово.рф
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