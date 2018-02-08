В МВД предложили ужесточить наказание для водителей, повторно севших за руль в пьяном виде
8 февраля 2018 21:22
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8 февраля была опубликована новая версия документа поправок, и началось общественное обсуждение. В МВД предлагают убрать такую меру наказания, как принудительные работы, увеличить штраф до 500 тысяч рублей, а лишение свободы продлить до 4 лет.
Как отметили представители ведомства, в случае принятия предложенных мер наказаний будет повышена эффективность противодействия езде в пьяном виде, у граждан повысится мотивация строго соблюдать ПДД.
Приведена и статистика по количеству ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей. В 2015 году таких ДТП было зарегистрировано 16 358, в 2016 году – 16 835, а за 11 месяцев прошедшего года 14 366.
Также отмечается, что с момента вступления в силу статьи УК 264.1 с 1 июля 2015 года есть динамика роста рассматриваемых преступлений. В 2015 году с июля по декабрь было расследовано 29 тысяч уголовных дел, из них 28 958 было направлено в суд, В 2016 году было заведено почти 85 тысяч уголовных дел, 84 тысячи было направлено в суд. В 2017 году было заведено 79,7 тысяч уголовных дел, 78,9 тысяч дел было направлено в суд. При изучении судебной статистики видно, что судьи чаще всего выбирают в качестве наказания принудительные работы. Реальное лишение свободы применяется редко и главная причина этому – особенности законодательства.
Если же будут приняты поправки, у судей не будут связаны руки, и они станут чаще отправлять нарушителей в колонию, сообщает samarskie-voditeli.ru.
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