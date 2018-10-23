В Ленинском районе судят директора областного «Стройконтроля»
23 октября 2018 17:53
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Проверка правоохранителей выявила факты оказания руководством ГУПа неких «ненадлежащих услуг» чиновникам строительного министерства, ущерб от которых составил около 9 млн руб. В итоге появились два уголовных дела, фигурантами которых стали директор «Стройконтроля» Андрей Голубцов (ему вменили злоупотребление полномочиями) и врио министра имущественных отношений Антон Бекин, обвиненный в превышении полномочий. В апреле 2016 года Бекин был отстранен от работы на основании ходатайства следственного органа.
Процесс по делу Голубцова недавно стартовал в Ленинском райсуде, очередное заседание пройдет сегодня. Сажать его, конечно же, никто не будет, а вот посадить бывшего министра строительства Алексея Гришина по итогам рассмотрения дела Голубцова, несомненно, попытаются. Ведь именно Гришин и его замы катались на спорных машинах, в том числе, министр частенько ездил в выходные в родной мордовский регион — якобы для обмена опытом перед мундиалем.
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