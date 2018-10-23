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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Ленинском районе судят ди⁠ректора областного «Стройконтроля»

23 октября 2018 17:53
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Проверка правоохранителей выявила факты оказания руководством ГУПа неких «ненадлежащих услуг» чиновникам строительного министерства, ущерб от которых составил около 9 млн руб.
Скандал вокруг ГУП СО начал развиваться летом 2015 года с подачи областного УФСБ. ГУП формально подчиняется и принадлежит минимущества, но обслуживает нужды минстроя, в частности, по данным проверки, предприятие предоставляло его руководству машины и водителей и оплачивало мобильную связь, передает «СО» ОНЛАЙН.

Проверка правоохранителей выявила факты оказания руководством ГУПа неких «ненадлежащих услуг» чиновникам строительного министерства, ущерб от которых составил около 9 млн руб. В итоге появились два уголовных дела, фигурантами которых стали ди⁠ректор «Стройконтроля» Андрей Голубцов (ему вменили злоупотребление полномочиями) и врио министра имущественных отношений Антон Бекин, обвиненный в превышении полномочий. В апреле 2016 года Бекин был отстранен от работы на основании ходатайства следственного органа.

Процесс по делу Голубцова недавно стартовал в Ленинском райсуде, очередное заседание пройдет сегодня. Сажать его, конечно же, никто не будет, а вот посадить бывшего министра строительства Алексея Гришина по итогам рассмотрения дела Голубцова, несомненно, попытаются. Ведь именно Гришин и его замы катались на спорных машинах, в том числе, министр частенько ездил в выходные в родной мордовский регион — якобы для обмена опытом перед мундиалем. 
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Комментарии



Закон
23 октября 2018  17:53
Проверка правоохранителей выявила факты оказания руководством ГУПа неких «ненадлежащих услуг» чиновникам строительного министерства, ущерб от которых составил около 9 млн руб.
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