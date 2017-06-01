В Красноярском районе прокуратура выявила многочисленные нарушения при проверке ДОЦ «Россия» и «Тихие озера»

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В ходе выезда 24.05.2017 в ДОЦ «Россия», ДОЦ «Тихие озера» отмечен крайне низкий уровень готовности данных детских лагерей, выявлены многочисленные нарушения требований к антитеррористической защищенности (у сотрудников охранных организаций отсутствуют специальные технические средства для организации пропускного режима на территорию лагеря), противопожарной безопасности (неисправные огнетушители, пожарные гидранты, ненадлежащая организация эвакуации) , а также санитарно-эпидемиологического законодательства (ненадлежащие уборка помещений, дезинсекция и дератизация).По результатам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителей указанных детских оздоровительных учреждений внесены представления об устранении выявленных нарушений, которые находятся в стадии рассмотрения.Устранение выявленных нарушений, а также организация заезда детей в детские оздоровительные учреждения находятся на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото pixabay.com