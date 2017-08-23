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В Красноярском районе пойдет под суд мать, бросившую на улице под деревом новорожденного ребенка

23 августа 2017 18:51
94
Ребенок своевременно был обнаружен, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время он прибывает в Доме малютки.
Прокурором Красноярского района утвержден обвинительный акт в отношении 21-летней матери, обвиняемой в совершении преступления по статье "Оставление в опасности".

По версии дознания, вечером 26 июля молодая женщина, самостоятельно родив ребенка, оставила его на улице под деревом в селе Малая Царевщина.

Ребенок своевременно был обнаружен, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время он прибывает в Доме малютки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпокуратуры. 
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Комментарии



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