В Красноярском районе пойдет под суд мать, бросившую на улице под деревом новорожденного ребенка
23 августа 2017 18:51
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По версии дознания, вечером 26 июля молодая женщина, самостоятельно родив ребенка, оставила его на улице под деревом в селе Малая Царевщина.
Ребенок своевременно был обнаружен, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время он прибывает в Доме малютки.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпокуратуры.
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