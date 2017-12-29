В Красноярском районе осужден житель Нового Уренгоя, сбивший насмерть инспектора ДПС на трассе

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Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.