В Комсомольском районе Тольятти предотвращена незаконная продажа алкоголя
8 ноября 2017 09:44
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В Управление МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о незаконной продаже алкогольной продукции в магазине, расположенном на улице Матросова в Комсомольском районе.
Полицейские совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» организовали проверка полученной информации. Нарушение подтвердилось. Реализация алкогольной продукции осуществлялась без товарно-сопроводительных документов. В отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего закон, составлен протокол об административном правонарушении. Алкогольная продукция объемом более 21 литра стоимостью 2 700 рублей изъята из незаконного оборота. Административный материал направлен в районный суд г. Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, сообщает облМВД.
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