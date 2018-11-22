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В Комсомольске-на-Амуре изъята чёрная икра на 50 миллионов

22 ноября 2018 23:00
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Изъято более тонны незаконной продукции, которая будет уничтожена.
Свыше тонны чёрной икры на 50 миллионов рублей изъяли в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) у двух жителей Краснодарского края. Об этом информирует Следственный комитет России в своём "ютубе", передает life.ru.

— Двое жителей Кубани специально приехали в Комсомольск-на-Амуре для скупки у браконьеров незаконно добытой икры и дальнейшей транспортировки на Черноморское побережье. Они арендовали моторную лодку и УАЗ, выезжали в промысловые районы и скупали икру, которую затем складировали в двух гаражных боксах, оборудованных морозильными ларями, — отмечается в сообщении СКР.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленники арестованы. Изъято более тонны незаконной продукции, которая будет уничтожена. 
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Комментарии



Закон
22 ноября 2018  23:00
Изъято более тонны незаконной продукции, которая будет уничтожена.
В Комсомольске-на-Амуре изъята чёрная икра на 50 миллионов
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