В Кировском районе на ул. Ташкентской изъяли алкоголя на 640 рублей

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Полицейские совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» провели проверку деятельности закусочной, расположенной на улице Ташкентской в Кировском районе Самары.В ходе проверки полицейские при поддержке общественников задокументировали факт продажи алкогольной продукции, а именно пива, в отсутствие надлежащим образом оформленных сопроводительных документов. В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники органов внутренних дел составили административный протокол.Алкогольная продукция объемом 4,5 литра на сумму 640 рублей изъята из оборота до принятия судом решения о возможности ее конфискации, сообщает облМВД.