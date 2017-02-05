В Кировском районе на ул. Ташкентской изъяли алкоголя на 640 рублей
5 февраля 2017 10:23
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Полицейские совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» провели проверку деятельности закусочной, расположенной на улице Ташкентской в Кировском районе Самары.
В ходе проверки полицейские при поддержке общественников задокументировали факт продажи алкогольной продукции, а именно пива, в отсутствие надлежащим образом оформленных сопроводительных документов. В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники органов внутренних дел составили административный протокол.
Алкогольная продукция объемом 4,5 литра на сумму 640 рублей изъята из оборота до принятия судом решения о возможности ее конфискации, сообщает облМВД.
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