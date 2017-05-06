В Кировском районе Самары изъято 36 литров алкоголя
6 мая 2017 10:22
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В Кировском районе Самары провели проверку нарушения законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Так, поводом для очередной проверки стало сообщение, поступившее от местного жителя.
В ходе проверки полученной информации установлено, что в одном из магазинов на улице Енисейской незаконно реализуются алкогольные напитки, так предпринимательская деятельность осуществлялась без специального разрешения и в отсутствии сопроводительных документов.
В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, из незаконного оборота изъято 36 литров алкогольной продукции стоимостью 12 000 рублей, сообщает облМВД.
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