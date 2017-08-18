В Кинельском районе полицейские задержали 35 мигрантов
18 августа 2017 18:06
136
В ходе работы были задержаны 35 иностранных граждан, которые ехали транзитом через Самарскую область. Доставленные в территориальный отдел полиции мигранты были проверены по имеющимся учетам, дактилоскопированы.
Полицейские составили три административных протокола по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Также сотрудники органов внутренних дел собрали административные материалы в отношении пяти мигрантов по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 августа 2017 21:22
Он расходовал денежные средства, находящиеся на расчетном счете и в кассе организации, на удовлетворение денежных требований кредиторов. Закон
68
18 августа 2017 20:08
Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 35 тысяч рублей. Закон
87
18 августа 2017 20:06
Работа по защите прав социально незащищенных граждан продолжается. Закон
111
18 августа 2017 19:52
Он нанес тому удар стеклянной трехлитровой банкой по голове, после чего, взятым со стола ножом нанес множественные удары по голове, груди, туловищу потерпевшего,... Закон
133
18 августа 2017 19:39
Судом установлено, что он на улице Краснодонской продал за 1000 рублей сверток с героином массой 0,27 грамма. Закон
118
18 августа 2017 18:06
Они ехали транзитом через Самарскую область. Доставленные в территориальный отдел полиции мигранты были проверены по имеющимся учетам, дактилоскопированы. Закон
134
18 августа 2017 15:29
Он задолжал более 33 миллионов 331 тысячи рублей. Закон
168
Происшествия
18 августа 2017 16:18
Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Происшествия
118
18 августа 2017 16:17
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Происшествия
94
18 августа 2017 14:11
Общая сумма причиненного им ущерба составила более 30 тысяч рублей. Происшествия
133
Криминал
18 августа 2017 13:52
Его обвинили в разжигании вражды. Криминал
136
18 августа 2017 13:45
Теперь он проведет 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Криминал
141
18 августа 2017 13:39
Похищенное украшение он сдал в ломбард. Криминал
129
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
337
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7143
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1376
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5407
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1801
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2844
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
527
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2225
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2020
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1643
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1808
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5617
Мероприятия