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В Кинельском районе полицейские задержали 35 мигрантов

18 августа 2017 18:06
136
Они ехали транзитом через Самарскую область. Доставленные в территориальный отдел полиции мигранты были проверены по имеющимся учетам, дактилоскопированы.
Сотрудники МО МВД России «Кинельский» совместно с УФСБ России по Самарской области провели мероприятие по профилактике правонарушений в сфере миграционного законодательства.

В ходе работы были задержаны 35 иностранных граждан, которые ехали транзитом через Самарскую область. Доставленные в территориальный отдел полиции мигранты были проверены по имеющимся учетам, дактилоскопированы.

Полицейские составили три административных протокола по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Также сотрудники органов внутренних дел собрали административные материалы в отношении пяти мигрантов по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:     ГУ МВД России по Самарской области

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