В Кинельском районе нашли незаконный пункт приема металлолома

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В поселке Алексеевка Кинельского района Самарской области прошли мероприятия, направленные на выявление и пресечением деятельности незаконных пунктов приема лома черных и цветных металлов. Факт работы нелегального пункта приема металлолома, располагавшийся на улице Селикатной, был выявлен участковым уполномоченным полиции. Согласно имеющихся данных, правонарушитель - 44-летний мужчина, осуществлял прием лома цветного металла, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и лицензии, дающей право заниматься данным видом деятельности. Кроме того, выяснилось, что какая-либо документация по учёту принятого металла и учёту лиц, сдающих вторчермет, не ведётся.Сотрудниками службы участковых были изъяты электронные весы, а также лом цветного металла массой около 50 килограммов.По информации полицейских, правонарушитель ранее уже привлекался к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.По факту нарушений стражами правопорядка составлено 2 административных протокола, сообщает облМВД.