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В Кинельском районе мужчина, не плативший алименты сыну, проведет 80 часов за благоустройством района

29 ноября 2018 18:20
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Он задолжал своему ребенку свыше 320 тысяч рублей.
Мужчина, не плативший алименты 12-летнему сыну, проведет 80 часов за благоустройством района. Житель региона задолжал своему ребенку свыше 320 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Кинельского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Р., который ежемесячно обязан был перечислять денежные средства в размере ¼ части своего заработка на обеспечение ребенка. Мужчина своими обязательствами перед сыном пренебрег, накопив перед ним долг в размере 322 тысяч рублей.

Судебные приставы-исполнители неоднократно предупреждали гражданина Р. об ответственности, грозящей ему в случае не исполнения своих родительских обязанностей, однако мужчина не спешил исправить ситуацию и оплатить задолженность перед ребенком, лишь единожды перечислив сыну денежные средства в размере 1 тысячи рублей.

Посчитав данную сумму незначительным платежом, судебные приставы-исполнители Кинельского района Самарской области составили в отношении гражданина Р. Протокол об административном правонарушении в соответствии с ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд признал должника виновным и
назначил наказание в виде обязательных работ сроком до 80 часов, которые ему придется провести
за уборкой родного города от снега.

Узнать о своих долгах, а также оплатить их, можно посредством «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Самарской области по ссылке: http://r63.fssprus.ru/, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.



Фото:  Пресс-служба УФССП России по Самарской области 
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Комментарии



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