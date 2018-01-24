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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Кинеле неизвестные в масках похитили 5-летнего мальчика и требовали выкуп - два миллиона рублей

24 января 2018 16:37
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Сотрудники МВД Самарской области по горячим следам задержали подозреваемых в похищении ребенка.
«Сегодня утром в МО МВД России «Кинельский» поступило сообщение от местной жительницы о том, что похищен ее сын 2013 года рождения. Женщина пояснила, что неизвестные люди в медицинских масках забрали ребенка и скрылись на автомашине темного цвета. Позже на телефон матери пришло сообщение, в котором похитители требовали выкуп в сумме двух миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий при передаче денежных средств подозреваемые задержаны сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Мальчик найден в одном из домов в городе Самаре. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам - ранее судимому мужчине и двум его сообщницам. По предварительной информации организатор противоправного деяния находится в местах лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото:    пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Видео здесь.


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Комментарии



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