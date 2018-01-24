В Кинеле неизвестные в масках похитили 5-летнего мальчика и требовали выкуп - два миллиона рублей
24 января 2018 16:37
342
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий при передаче денежных средств подозреваемые задержаны сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Мальчик найден в одном из домов в городе Самаре. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам - ранее судимому мужчине и двум его сообщницам. По предварительной информации организатор противоправного деяния находится в местах лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
Видео здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
24 января 2018 21:10
Он лишился свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
208
24 января 2018 16:37
Сотрудники МВД Самарской области по горячим следам задержали подозреваемых в похищении ребенка. Закон
341
24 января 2018 14:39
Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей. Закон
203
23 января 2018 18:41
Для него предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,... Закон
218
23 января 2018 15:11
По данным следствия, похищенное подозреваемые сбывали на территории Ульяновской области. Закон
256
22 января 2018 22:57
Собранные средства расходуются на любые нужды учреждения и должностных лиц (курсы повышения квалификации, курсы по охране труда, сервисное обслуживание... Закон
440
22 января 2018 17:54
ООО «Первый канал» должно выплатить компании «Музыкальное право» 300 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав. Закон
265
Происшествия
24 января 2018 22:53
В 22:54 специалисты «ПТС» завершили сварочные работы на месте повреждения тепломагистрали. В настоящий момент начато заполнение трубопровода водой. Происшествия
415
24 января 2018 20:12
На месте ДТП работали медики, но мужчина не выжил. Происшествия
399
24 января 2018 13:44
Мать по решению суда сама будет содержаться в СИЗО. Происшествия
249
Криминал
24 января 2018 13:00
Он не знал, как объяснить травму близким. Криминал
181
24 января 2018 11:00
Преступники ворвались к нему в квартиру. Криминал
266
24 января 2018 10:27
Виновникам грозит лишение свободы на срок до семи лет. Криминал
213
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1464
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
474
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
457
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6684
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2451
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9375
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3223
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1890
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2321
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2199
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1850
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3461
Мероприятия