В Кинеле начата процессуальная проверка по факту жестокого обращения с животными подростками
17 августа 2017 15:21
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В ходе проверки установлено, что семьи, где воспитываются девочки, на учетах в ПДН не состоят, и по предварительным данным, являются благополучными. В настоящее время устанавливаются данные об условиях жизни, воспитания, свободного времяпрепровождения детей, а также психологического климата в семьях. Будет дана объективная правовая оценка не только действиям подростков, но и родителей по надлежащему воспитанию детей, а также действиям должностных лиц контролирующих органов, в обязанности которых входит проверять условия жизни и воспитания детей, а также проводить профилактические мероприятия, контролировать и обеспечивать необходимый досуг несовершеннолетних на территории городского округа Кинель. По результатам проверки планируется внести все необходимые представления в адрес образовательных и иных государственных учреждений, осуществляющих функции контроля и надзора за несовершеннолетними, в целях устранения причин и условий, способствовавших совершению противоправных правонарушений.
Кроме того, следственное управление обращает особо внимание представителей средств массовой информации и жителей Губернии о недопустимости разглашения персональных данных о несовершеннолетних (фамилии, имени, адреса проживания, образовательного учреждения и других данных, позволяющих идентифицировать личность). Следует помнить, что в соответствии со ст. 137 УК РФ разглашение подобных данных предусматривает уголовную ответственность.
В настоящее время некоторыми гражданами предпринимаются действия, направленные на «откровенную травлю» детей, подменяя процессуальные органы, они пытаются совершить самосуд над несовершеннолетними и наказать виновных в происшествии. Следственное управление призывает к гуманности и правопорядку. Должностные лица СУ СКР по Самарской области и сотрудники полиции предпримут все возможные действия, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, причины и условия ему способствовавшие. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, подробная информация о котором в обязательном порядке будет размещена на официальном сайте следственного управления и в СМИ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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