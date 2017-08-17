В Кинеле начата процессуальная проверка по факту жестокого обращения с животными подростками

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В ходе проверки установлено, что семьи, где воспитываются девочки, на учетах в ПДН не состоят, и по предварительным данным, являются благополучными. В настоящее время устанавливаются данные об условиях жизни, воспитания, свободного времяпрепровождения детей, а также психологического климата в семьях. Будет дана объективная правовая оценка не только действиям подростков, но и родителей по надлежащему воспитанию детей, а также действиям должностных лиц контролирующих органов, в обязанности которых входит проверять условия жизни и воспитания детей, а также проводить профилактические мероприятия, контролировать и обеспечивать необходимый досуг несовершеннолетних на территории городского округа Кинель. По результатам проверки планируется внести все необходимые представления в адрес образовательных и иных государственных учреждений, осуществляющих функции контроля и надзора за несовершеннолетними, в целях устранения причин и условий, способствовавших совершению противоправных правонарушений.Кроме того, следственное управление обращает особо внимание представителей средств массовой информации и жителей Губернии о недопустимости разглашения персональных данных о несовершеннолетних (фамилии, имени, адреса проживания, образовательного учреждения и других данных, позволяющих идентифицировать личность). Следует помнить, что в соответствии со ст. 137 УК РФ разглашение подобных данных предусматривает уголовную ответственность.В настоящее время некоторыми гражданами предпринимаются действия, направленные на «откровенную травлю» детей, подменяя процессуальные органы, они пытаются совершить самосуд над несовершеннолетними и наказать виновных в происшествии. Следственное управление призывает к гуманности и правопорядку. Должностные лица СУ СКР по Самарской области и сотрудники полиции предпримут все возможные действия, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, причины и условия ему способствовавшие. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, подробная информация о котором в обязательном порядке будет размещена на официальном сайте следственного управления и в СМИ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.