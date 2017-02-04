В Кинеле на водителя "Шевроле-Нива", нарушившего ПДД, заведено уголовное дело
4 февраля 2017 12:57
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В результате произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21099. Его 29-летний водитель получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. По статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" в Межмуниципальном отделе МВД России «Кинельский» возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают все подробности произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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