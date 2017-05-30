В Кинеле на 10 лет лишения свободы осужден особо опасный рецидивист за убийство знакомого

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Разин, распивая спиртное, вступил в драку с одним из своих знакомых. В ходе конфликта он нанес тому один удар ножом в область груди, в результате которого потерпевший скончался на месте происшествия.Разин в 2009 году уже был осужден за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Из мест лишения свободы он освободился в 2005 году и снова совершил особо тяжкое преступление.Суд, с учетом мнения прокурора, признал Разина виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.