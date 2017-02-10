В Кинель-Черкасском районе должник удирал от судебных приставов на арестованном автомобиле
10 февраля 2017 20:24
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В отделе судебных приставов Кинель-Черкасского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Х., в рамках которого должностными лицами Службы были произведены опись и арест заложенного автомобиля в пользу кредитной организации. Транспорт был опечатан и оставлен на ответственное хранение должнику.
Через неделю судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительных действий увидела, как ей навстречу едет арестованный автомобиль с должником за рулем. Решение было принято мгновенно – служебный автомобиль ринулся за гражданином Х.
Заметив преследование, мужчина увеличил скорость и попытался скрыться. Вместе с тем, судебные приставы не отставали, а также вызвали сотрудников ГИБДД. Должник попытался спрятать «Калину» в гараже, но не успел. Его догнали судебные приставы.
Несмотря на скандал, который устроил должник, приставы доставили арестованный автомобиль к отделу при помощи эвакуатора. Транспорт был передан взыскателю. А сам гражданин Х. за нарушение законодательства об исполнительном производстве был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 1 тысячу рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
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