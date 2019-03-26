В Калининграде вынесли первый приговор за вовлечение подростков в митинг
26 марта 2019 17:34
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Член Либертарианской партии и активист калининградского штаба оппозиционера Алексея Навального 18-летний Иван Лузин обвинялся также в проведении несогласованного пикета (часть 1 статьи 20.2 КоАП). Суд признал его виновным по этому делу 15 марта и присудил штраф 20 тысяч рублей.
7 февраля Лузина и двух девушек задержали после фотосессии с плакатами: "Избит в отделении. Александр Оршулевич" и "Пытка электрошокером. Виктор Филинков". Выпускник исторического факультета Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александр Оршулевич, задержанный в мае 2017 года, обвиняется в создании террористического сообщества с целью изменения режима власти в Калининградской области и ее выхода из состава РФ. Филинков - обвиняемый по делу "Сети"
Лузин утверждал, что самого пикета де-факто не было. "Я хотел провести одиночный пикет. Предполагалось, что девушки просто немного помогут и сделают фото. Но когда мы собрались, уже начало темнеть, поэтому вышло только фотосессию сделать", - приводит его слова "ОВД-Инфо". "ОВД-Инфо".
После задержания на девушек составили протоколы об участии в несогласованной акции и передали родителям отпустили. Лузина оставили в отделении полиции на ночь. Судья не приняла во внимание доводы активиста и его защиты о том, что пикет по сути не состоялся, пишет "Коммерсант".
Кроме того, судья удалила с заседания адвоката Лузина Александра Добральского после того, как он опротестовал вопрос судьи к несовершеннолетней свидетельнице о пытках в полиции после задержания. Он также указывал, что прокурор задает свидетельнице наводящие вопросы, сообщает "Медиазона".
Девушка заявила, что участвовала бы в акции и без побуждения со стороны Лузина, так как не приемлет пытки, пишет "ОВД-Инфо". Она рассказала, что в отделе полиции ее пытались опросить без присутствия матери и после того, как она отказалась давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции.
Сотрудница штаба Навального Мария Петухова рассказывала, что задержанных активистов привели в "подвал, где нет связи". Сам Лузин тоже говорил, что полицейские опрашивали его в подвале. Молодой человек вину не признал, защита будет оспаривать штраф в суде высшей инстанции.
Представители "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об административном наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги в мае 2018 года после несогласованной акции Навального "Он нам не царь", приуроченной к инаугурации Путина и прошедшей во многих городах России. Тогда были задержаны более 1,5 тысячи человек, в том числе несовершеннолетние.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон 28 декабря 2018 года. За вовлечение подростков в политические акции для физлиц предусмотрен штраф в 30-50 тысяч рублей или арест на 15 суток, для должностных лиц - 50-100 тысяч рублей, для юрлиц - 250-500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф для граждан увеличивается до 150-300 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей.
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