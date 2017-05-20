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В Исаклинском районе осуждены мать с сыном, собиравшиеся сбыть крупную партию наркотиков

20 мая 2017 13:00
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Решением суда жительница Исаклинского района женщина приговорена к шести годам в колонии общего режима, ее сын - к пяти.
В ходе расследования уголовного дела сотрудниками ОМВД Исаклинского района было установлено, что мать и сын приготовились к сбыту наркотиков в крупном размере. Преступление не было доведено до конца благодаря оперативному вмешательству сотрудников полиции.

Члены семьи договорились заняться продажей наркотиков на территории села Исаклы. Согласно распределенным ролям, 34-летний мужчина должен был закупать крупные партии товара и доставлять их домой. Далее, к делу подключалась его 50-летняя мать, которая фасовала наркотики для розничного сбыта. Вместе члены семьи принимали заказы от наркозависимых лиц и раскладывали по тайникам - так называемым «закладкам». В телефонных разговорах родственники использовали шифр, называя наркотики «документами».

Полицейские задержали подозреваемых на автодороге М-5 «Урал» на повороте в Исаклы. Во время задержания молодой человек попытался скрыться. Заметив патрульный экипаж, он остановил свой автомобиль у обочины и предпринял попытку убежать в сторону лесопосадки, предварительно выбросив пакет с неизвестным веществом на проезжую часть. Полицейскими он был задержан. Как было установлено в результате физико-химического исследования, в брошенный на дорогу целлофан был упакован синтетический наркотик массой около 22 граммов.

В ходе проведения следственных действий полицейские допросили наркозависимых местных жителей, приобретавших товар у подозреваемых. Они подробно описали места закладок: под деревом, камнем, за памятником. Подробно сообщили, сколько раз, и каким именно способом приобретали наркотик.

В отношении обоих членов семьи - матери и сына, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В доме подозреваемых были проведены обыски. Кинологи с помощью розыскных собак проверили жилое помещение и надворные постройки. В результате мероприятий полицейскими были изъяты две банки с веществом растительного происхождения зелено-коричневого цвета, впоследствии оказавшихся синтетическим наркотиком. Несколько десятков свертков из фольги, наполненных «солью», были обнаружены в нижнем белье женщины. Так же были изъяты фасовочные весы с остатками наркотических веществ, многочисленные сим-карты и сотовые телефоны.

Решением суда жительница Исаклинского района женщина приговорена к шести годам в колонии общего режима, ее сын - к пяти. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На фото - Федотов И.А., следователь ОМВД России по Исаклинскому району, в производстве которого находилось уголовное дело. 

 
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