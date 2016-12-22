В Иркутской области и соседних регионах изымают тонны спиртосодержащей жидкости "двойного назначения"
22 декабря 2016 14:53
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Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 71.
"Проверено 236 торговых точек, и 16,5 тонны спиртосодержащей жидкости изъято за ночь в Иркутске", - приводит его слова РИА "Новости".
Кроме того, полицейские провели проверки в ряде торговых точек Забайкальского края, в результате чего изъяли более трех тонн суррогата, который продавался в магазинах под видом косметических лосьонов и пищевых добавок, сообщает сайт УМВД по Забайкалью.
Так, продуктовом магазине села Засопка продавался косметический лосьон с экстрактом боярышника для употребления в пищевых целях и спиртосодержащие жидкости "Хлебный", "Кедровый", "Медовый", "Наполеон".
На одной из торговых баз Читы обнаружили большую партию спиртосодержащей пищевой добавки "Пшеничная" без товаро-сопроводительных документов, а также выявили факты реализации косметических лосьонов "Березовые почки" и "Вита-Септ" в коммерческом киоске и хозяйственном магазине.
"В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято 3236 литров спиртосодержащей жидкости, образцы которой направлены на исследование. В настоящее время полицейские устанавливают, где были произведены лосьоны и пищевые добавки, и по каким каналам они попали на прилавки магазинов", - рапортует УМВД.
Аналогичные рейды по торговым точкам прошли в соседнем с Забайкальем регионе - Бурятии. Там по итогам проведенных 20 декабря проверок 356 торговых точек изъято более шести тысяч единиц (6368) или около 650 литров данной продукции. Назначено ее исследование, проводится проверка, сообщает сайт МВД по республике.
По фактам продажи в Бурятии алкогольной продукции без специального разрешения возбуждено пять административных дел, сообщает сайт главы республики.
Министерство промышленности и торговли республики Бурятия рекомендовало предпринимателям, осуществляющим продажу алкогольной продукции, отказаться от реализации спиртосодержащей косметической продукции. Кроме того, предприниматели были предупреждены об административной и уголовной ответственности.
Тотальная проверка торговых точек на предмет продажи суррогатного "Боярышника" проводится и в Туве. По рекомендации Службы по лицензированию республики сняты с реализации 3750 бутылок лосьонов и пищевые добавки, у которых отсутствовали товарно-сопроводительные документы на продукцию, сообщает сайт правительства региона.
Следственные действия по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник", проводятся также в Санкт-Петербурге и республике Алания.
Проверка предприятий, выпускающих парфюмерно-косметическую продукцию, в том числе лосьон "Боярышник", в Северной Осетии не выявила нарушений, сообщает "Кавказ сегодня" со ссылкой на представителя местного МВД Зарину Караеву.
Между тем ранее сообщалось, что концентрат для принятия ванн "Боярышник", которым смертельно отравились десятки человек в Иркутске, был якобы изготовлен в Петербурге компанией, официально уже не существующей. Об этом писало, в частности, интернет-издание "Фонтанка.ru".
Напомним, массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в минувшие выходные. По данным областного Минздрава, по состоянию на утро четверга, 22 декабря, погибли 63 человека, еще 37 находятся в больницах, пять выписаны, четверо покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи. Общее число пострадавших - 117.
Между тем РИА "Новости" сообщает, что число погибших от отравления "Боярышником" достигло 71 человека. Об этом сообщила в четверг представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская. "По последним данным, число погибших - 71. Общее число пострадавших - 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36", - сказала собеседница агентства.
Еще один житель Иркутска умер ночью в машине скорой помощи, но он отравился не "Боярышником", а поддельной водкой "Белая береза", сообщила представитель департамента здравоохранения города Наталия Тарабан.
По предварительным данным, все остальные пострадавшие употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". На упаковке в составе значился этиловый спирт, но на самом деле внутри был метиловый спирт и антифриз.
В Иркутске и области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже концентрата "Боярышник" и аналогичных продуктов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"), задержаны 12 человек, допрошены более 100 свидетелей. В торговых точках продолжаются проверки - власти пытаются изъять ядовитые жидкости. Найдены два подпольных цеха по производству суррогатов, сообщает newsru.com.
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