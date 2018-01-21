В Ираке террористку из Германии приговорили к смертной казни

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Суд установил, что женщина приехала в Сирию из Германии, а затем отправилась в Ирак и вступила в ИГ (ИГ, запрещена в России). Кроме того, она привезла с собой двух дочерей, которые вышли замуж за боевиков. Обвиняемая оказывала помощь ИГ и участвовала в нападениях на сотрудников иракских сил безопасности.В конце ноября 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади сообщил, что республика потеряла $100 млрд в борьбе против ИГ. В начале ноября в Минобороны Ирака заявили, что страну «почти полностью» освободили от боевиков. Вместе с тем угроза нападения боевиков в республике сохраняется, в связи с чем антитеррористическая коалиция во главе с США будет сотрудничать с властями и военными Ирака, чтобы «нанести окончательное поражение ИГ».