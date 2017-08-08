В Хворостянском районе бывший начальник почтового отделения пойдет под суд за мошенничество

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Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.Установлено, что в период с октября по декабрь 2013 года начальник отделения почтовой связи похитил денежные средства трех жителей, поступившие в отделение в виде платежей за газ, в сумме 7 тысяч рублей.В ходе расследования обвиняемый признал вину в инкриминируемых деяниях, ущерб от совершенных преступлений ею возмещен частично.В настоящее время уголовное дело назначено к рассмотрению судом, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.