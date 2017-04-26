В Госдуму внесен законопроект о тюремном сроке для похитителей невест
26 апреля 2017 21:05
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Законопроект, который опубликован в электронной базе данных Госдумы, предусматривает для похитителей невест ответственность в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишения свободы на тот же срок.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, похищение человека с целью вступления в брак на практике подпадает под состав ст. 126 УК РФ (похищение человека), однако виновному в большинстве случаев удается избежать уголовной ответственности на основании примечания к этой статье. Согласно примечанию лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
«Такая ситуация сложилась в связи с тем, что законодатель при разработке Уголовного кодекса РФ 1996 года не включил данный состав преступления в новый уголовный закон, руководствуясь, по-видимому, фактом распространения похищений с обозначенным мотивом на ограниченной части территории Российской Федерации, а именно в республиках Северного Кавказа», — говорится в документе.
Чтобы понять актуальность законопроекта, необходимо прислушаться к депутатам из северокавказских регионов, рассказал РБК член комитета Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. «Если коллеги с Кавказа утверждают, что кражи невест это довольно частые случаи, то, возможно, подобный закон и необходимо принять. В таком случае важен не сам срок, а необходимость криминализировать это деяние. Это пережиток, который противоречит Конституции», — заявил депутат.
Ингушетия
Народное собрание Ингушетии предлагает дополнить ст. 126 УК РФ о похищении человека и обособить «похищение человека с целью вступления в брак». По этой статье обвиняемому не удастся избежать уголовного преследования даже в том случае, если он самовольно отпустит похищенную женщину. Как говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта, такие дополнения в закон не потребуют дополнительных затрат бюджета.
Авторы законопроекта также отмечают, что ранее депутаты Народного собрания Ингушетии уже предлагали узаконить ответственность за похищение невест и внести соответствующие изменения в закон, однако эта инициатива не нашла поддержки, в том числе из-за того, что Конституция России подразумевает принцип равенства граждан перед законом вне зависимости от пола.
Чечня
В Чечне не приемлют насильственных браков, рассказал РБК министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. «Кадыров не будет против того, чтобы наказывать людей, которые насильственно похищают девушек. Он выразил свое негативное отношение к таким поступкам, и эти проступки были искоренены раз и навсегда», — заявил он. Именно поэтому, считает министр, если такой закон будет принят, то в Чечне под его действие никто не попадет. Брак должен быть по взаимной договоренности и с согласия родителей, добавил Умаров.
В октябре 2016 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что в республике удалось полностью изжить народную традицию похищения невест. «В целом запрет на ранние браки дал исключительно хорошие результаты. Полностью изжиты и факты похищения девушек с целью вступления в брак. Я поручил в течение месяца совместно с муфтиятом устранить имеющиеся недостатки», — написал он в своем Instagram.
В 2010 году Кадыров ввел штраф в размере 1 млн руб. за похищение невесты. Деньги должна была выплачивать семья похитителя.
Дагестан
Начальник управления информационной политики администрации главы и правительства Республики Дагестан Зубайру Зубайруев заявил РБК, что урегулировать эту сферу необходимо. «Такой закон направлен на то, чтобы оградить девушек от незаконных действий, поскольку если девушку похитили, она уже не имеет право выйти из дома своего похитителя», — пояснил он.
По его словам, сама традиция похищения невест имеет две стороны. «Первая — похищение может произойти по согласию девушки, когда она не получила одобрение семьи на брак. Вторая — когда это происходит без ее согласия и без одобрения семьи. Во втором случае велик риск кровной мести и многолетнего конфликта между семьями», — заявил он.
Кабардино-Балкария
Законопроект не поступал в парламент Кабардино-Балкарии, сказал РБК председатель комитета парламента по законности и правопорядку Михаил Кривко.
«Если изложенные в пояснительных документах к законопроекту факты имеют место быть, то они требуют реакции со стороны государства. Республика не сталкивалась с такими ситуациями, в которых были бы нарушены права человека, и сказать, что это для нас актуальная проблема, я не могу», — добавил председатель.
С доводами представителей регионов не согласился зампред комитета по законодательству Рафаэль Марданшин. Он сказал РБК, что ответственность за похищение человека уже предусмотрена Уголовным кодексом и необходимости в дополнениях к ней нет. «Здесь важно, чтобы была неотвратимость наказания. Если был похищен человек — неважно, мужчина, женщина, невеста или нет, преступник должен быть наказан», — подчеркнул депутат.
Жених
24 апреля правоохранительные органы задержали молодого человека, подозреваемого в похищении 19-летней девушки в Ингушетии. Как следует из материалов СК, в похищении участвовали пять человек, которые «по предварительному сговору» незаконно проникли в дом потерпевшей и похитили ее.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Как позднее сообщила газета «Ингушетия», похищение было совершено «в целях женитьбы».
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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