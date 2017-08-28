В Елховском районе житель соседней республики избил и ограбил женщину

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Оперативный дежурный вызвал бригаду скорой помощи для пострадавшей, а также направил на место преступления следственно-оперативную группу.Полицейские установили, что на территории крестьянско-фермерского хозяйства женщина собирала навозных червей, когда на нее напал злоумышленник. Мужчина нанес потерпевшей удары по голове деревянным черенком вил и металлической палкой, а также пытался душить.Злоумышленник угрожал убийством и требовал отдать имеющиеся у женщины деньги и ценности. Она сообщила, что все вещи находятся у нее в машине. Мужчина открыто похитил из сумки всю наличность. Как только он вышел из машины, потерпевшая заблокировала двери транспортного средства и уехала в направлении села Елховка, сообщив о случившемся в полицию.Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли орудия преступления и установили приметы напавшего.В результате проведения оперативных мероприятий полицейские по горячим следам задержали грабителя. Им оказался один из жителей соседней республики 1980 года рождения.По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.