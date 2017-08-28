В Елховском районе житель соседней республики избил и ограбил женщину
28 августа 2017 20:55
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Оперативный дежурный вызвал бригаду скорой помощи для пострадавшей, а также направил на место преступления следственно-оперативную группу.
Полицейские установили, что на территории крестьянско-фермерского хозяйства женщина собирала навозных червей, когда на нее напал злоумышленник. Мужчина нанес потерпевшей удары по голове деревянным черенком вил и металлической палкой, а также пытался душить.
Злоумышленник угрожал убийством и требовал отдать имеющиеся у женщины деньги и ценности. Она сообщила, что все вещи находятся у нее в машине. Мужчина открыто похитил из сумки всю наличность. Как только он вышел из машины, потерпевшая заблокировала двери транспортного средства и уехала в направлении села Елховка, сообщив о случившемся в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли орудия преступления и установили приметы напавшего.
В результате проведения оперативных мероприятий полицейские по горячим следам задержали грабителя. Им оказался один из жителей соседней республики 1980 года рождения.
По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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