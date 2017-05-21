В Елховском районе Самарской области проходит операция «Должник»

126

На территории Елховского района Самарской области сотрудниками полиции и службы судебных приставов проводится оперативно-профилактическая операция «Должник». Ее основная цель – взыскание неоплаченных штрафов за административные правонарушения.Сотрудники полиции нередко составляют протоколы в отношении правонарушителей, и штрафы по данным правонарушениям должны быть уплачены в установленные законом сроки. Чтобы ликвидировать задолженности, полицейские и судебные приставы рано утром или в вечернее время обходят квартиры граждан, проигнорировавших предписание оплатить штраф.По подсчетам полицейских и судебных приставов, около трети штрафов остаются неоплаченными и подлежат принудительному взысканию в рамках исполнительного производства. Несвоевременная оплата штрафов (60 дней с момента вступления постановления в законную силу) является самостоятельным административным правонарушением и предусматривает ответственность: от удвоения суммы штрафа до 15 суток административного ареста.Полицейские настоятельно призывают граждан не затягивать с уплатой административных штрафов, сообщает облМВД.