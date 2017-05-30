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В Елховке нерадивая мать погода проведет на исправительных работах за неуплату алиментов ребенку

30 мая 2017 21:23
73
За ней образовалась задолженность в сумме 323 тыс. рублей.
В ходе судебного разбирательства установлено, что женщина в течение длительного времени без уважительных причин уклоняется от исполнения родительских обязанностей по уплате алиментов на содержание ребенка, в результате чего за ней образовалась задолженность в сумме 323 тыс. рублей. Ранее она привлекалась к административной ответственности, но должных выводов для себя не сделала.

Судом с учетом мнения прокурора подсудимой назначено наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фото:gikursk.ru 
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Комментарии



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